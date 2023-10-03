Представитель Алиева по особым поручениям посетит Тегеран

Как сообщил портал Nour News, Халаф Халафов планирует встретиться с высокопоставленными иранскими чиновниками и обсудить с ними ситуацию в регионе

ДУБАЙ, 3 октября. /ТАСС/. Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов прибудет в Тегеран во вторник вечером. Об этом сообщил портал Nour News со ссылкой на источники.

По их данным, Халафов планирует встретиться с рядом высокопоставленных иранских чиновников и обсудить с ними ситуацию в регионе. Информации о том, с кем именно планирует встретиться представитель азербайджанского лидера, не приводится.

Портал также отмечает, что в Тегеране с 1 октября находится секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. За время своего визита он уже встретился со своим иранским коллегой Али Акбаром Ахмадияном, а также министром иностранных дел исламской республики Хосейном Амиром Абдоллахияном и президентом страны Эбрахимом Раиси.