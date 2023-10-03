Польша 4 октября возобновит временный контроль на границе со Словакией

Как сообщили в Варшаве, причина такого решения - наплыв нелегальных мигрантов с балканского направления

ТАСС, 3 октября. Власти Польши приняли решение возобновить временный контроль на границе со Словакией. Об этом сообщил на брифинге глава МВД республики Мариуш Каминьский.

"Правительство решило с полуночи [01:00 мск 4 октября] временно возобновить погранконтроль на границе со Словакией", - сказал он, подчеркнув, что эта мера в соответствии с действующими процедурами вводится сначала на 10 дней, но есть большая вероятность, что она будет продлена.

По словам министра, причина такого решения - наплыв нелегальных мигрантов на так называемом балканском направлении.

Как указал Каминьский, число мигрантов в Словакии за последний год выросло на 1 тыс. процентов. Многие из них стремятся попасть в Германию и другие страны ЕС через Польшу. "Только за последние две недели мы выявили и задержали 551 нелегального мигранта", - отметил министр.