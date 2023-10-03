Politico: ВСУ призвали Зеленского заняться борьбой с коррупцией в своем окружении

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отметил, что президенту "следует сменить камуфляж на галстук и костюм и проанализировать, что происходит вокруг него"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) возмущены продолжающейся коррупцией высших чинов государства и бездействием президента Владимира Зеленского, не способного положить конец злоупотреблениям в своей команде. Об этом заявил изданию Politico бывший министр инфраструктуры Украины (2016-2019) Владимир Омелян, который в настоящее время служит в ВСУ на офицерской должности.

"Мы в ярости из-за того, что некоторые наши лидеры предпочитают обманывать и воровать, когда мы умираем на поле боя. Мы считаем, что Зеленскому следует сменить камуфляж на галстук и костюм и проанализировать, что происходит вокруг него с его командой", - цитирует издание Омеляна.

Многочисленные коррупционные скандалы и злоупотребления чиновников вызывают реакцию украинского общества на фоне рекордного дефицита бюджета, запланированного в этом году на уровне $38 млрд. Особый резонанс получили сообщения о хищениях в Минобороны при закупках продовольствия для армии, поставках военного имущества ненадлежащего качества, необоснованных тратах Минкультуры, о растрате средств местными властями. Все больше недовольства вызывает эта проблема и на Западе, за счет которого покрывается дефицит бюджета. Газета Politico со ссылкой на правительственный документ, оказавшийся в ее распоряжении, сообщила 2 октября, что администрация президента США Джо Байдена серьезно обеспокоена уровнем коррупции на Украине, из-за которой западные страны могут отказаться от предоставления Киеву помощи.

Год назад на сайте главы государства появилась электронная петиция с призывом к президенту вернуть деловой стиль одежды на официальных мероприятиях, а сентябре этого года СМИ облетело ироничное обращение американской конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин к Зеленскому с призывом сменить спортивные штаны на костюм и галстук, когда он приезжает просить финансирование.