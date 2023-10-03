Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда

За ратификацию проголосовали за 60 депутатов

ЕРЕВАН, 3 октября. /ТАСС/. Парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда. Заседание транслировали в режиме реального времени местные порталы.

"За ратификацию проголосовали за 60 депутатов, против - 20. Решение принято", - объявил спикер парламента Ален Симонян.

Оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею", которые бойкотировали обсуждение вопроса, вернулись в зал заседаний и проголосовали против. Они отметили, что принятие данного документа не имеет ничего общего с интересами Армении и преследует геополитические цели. Ранее они выступили с заявлением и осудили решение властей ратифицировать данный документ, отметив, что власти Армении таким шагом сознательно подставляют под удар союзнические отношения с Россией, что чревато тяжелыми последствиями для страны.

Представитель республики по международно-правовым вопросам Егише Киракосян еще раз заявил, что ратификация Римского статута направлена против тех военных Азербайджана, которые совершили военные преступления на территории Армении.

Ранее в МИД РФ сообщили ТАСС, что ратификация Римского статута Арменией будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений. Как подчеркнули на Смоленской площади, продвигаемый армянскими представителями тезис о том, что присоединение к МУС якобы никак не скажется на российско-армянских связях не соответствует действительности, а Ереван не учел ответные предложения Москвы по статуту.