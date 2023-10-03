Le Monde: страны ЕС пытаются решить свои демографические проблемы за счет украинцев

Газета сообщила, что некоторые государства могут попытаться решить ситуацию, "оставляя на своей территории мигрантов из Украины"

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Европейские страны могут попытаться решить свои проблемы с демографией, стимулируя поток мигрантов из Украины. Об этом сообщила газета Le Monde.

Как отмечает издание, изменение в демографической ситуации "зависит от действий стран ЕС по приему украинских беженцев".

"Некоторые государства могут попытаться решить свои демографические проблемы, оставляя на своей территории мигрантов из Украины", что может стать "источником напряженности между этим странами и Киевом".

Как указывает газета, население Украины на 24 февраля 2022 года составляло от 38 до 42 млн человек, а после начала конфликта ее покинуло от 5 до 8 млн мигрантов. По мнению социологов, к 2037 года население страны будет составлять от 30 до 31 млн человек, при этом некоторые прогнозы допускают снижение до 24 млн человек в ближайшее десятилетие.