В Турции более 900 человек задержали по подозрению в терроризме

Их задержали в рамках операции "Герои", которая проходит в 64 провинциях

АНКАРА, 3 октября. /ТАСС/. Силы безопасности Турции в рамках крупномасштабной операции задержали более 900 человек по подозрению в причастности к терроризму. О начале операции "Герои" ранее объявил глава МВД республики Али Ерликая.

"В рамках операции "Герои", которая проходит в 64 провинциях, задержаны 928 человек, конфисковано 744 единицы незарегистрированного оружия", - говорится в заявлении министра.

Между тем за минувшие сутки, как сообщали местные СМИ, уже были задержаны свыше 110 подозреваемых в причастности к запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК).

Операции проводятся после теракта возле здания МВД Турции в Анкаре, ответственность за который взяла на себя РПК. 1 октября два террориста подъехали к воротам здания, один из них привел в действие взрывчатку у пункта охраны. Завязалась перестрелка, в результате которой нейтрализовали второго террориста. Двое полицейских получили легкие ранения. МВД установило, что один из нападавших являлся членом РПК.