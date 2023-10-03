Духовный лидер Ирана предостерег другие страны от нормализации отношений с Израилем

Как считает Али Хаменеи, ставка на это не будет успешной

ТЕГЕРАН, 3 октября. /ТАСС/. Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи уверен, что ставка на нормализацию отношений с Израилем не будет успешной. Такое заявление он сделал, выступая перед участниками 37-й Международной конференции исламского единства, которая проходит в Тегеране.

"Правительства, которые сейчас пытаются нормализовать отношения с сионистским режимом [имеется в виду Израиль], неминуемо проиграют. Как говорят европейцы, они ставят на проигравшую лошадь. Сейчас сионистский режим не является притягательным союзником, поэтому те, кто пытается сблизиться с ним, совершают ошибку, - приводит его слова агентство IRNA. - Палестинское движение сегодня настроено оптимистичнее, чем когда-либо за последние 70-80 лет, и оккупационный режим уходит в прошлое".

Хаменеи также выразил надежду, что "раковая опухоль сионистского режима" будет искоренена посредством палестинского сопротивления и иных сил в регионе Ближнего Востока.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. На Западе трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у Израиля из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

В августе газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники из числа американских чиновников, что Вашингтон и Эр-Рияд согласовали в общих чертах условия сделки по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. По информации издания, договоренности предполагают признание Саудовской Аравией Государства Израиль в обмен на уступки по отношению к палестинцам, гарантии безопасности со стороны США и помощь в сфере мирного атома. Источники газеты считают, что детали возможного соглашения будут согласованы в ближайшие 9-12 месяцев.