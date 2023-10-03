Заседание Совета НАТО - Украина пройдет 4 октября в Брюсселе

Как сообщили в альянсе, мероприятий для прессы не запланировано

БРЮССЕЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Заседание Совета Украина - НАТО (СУН) состоится 4 октября в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Об этом сообщил официальный представитель НАТО Дилан Уайт.

"Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ примет вице-премьера Украины Ольгу Стефанишину в штаб-квартире НАТО в среду, 4 октября, где она примет участие в Совете Украина - НАТО", - сказал он.

Никаких других деталей заседания пресс-служба НАТО не приводит. Отмечается, что мероприятий для прессы не запланировано.