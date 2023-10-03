3 октября, 10:02
Военная операция на Украине

Президент Мексики заявил, что военные расходы США на Украину являются иррациональными

Андрес Мануэль Лопес Обрадор отметил, что" американцам придется изменить свою стратегию и начать уважать других"

МЕХИКО, 3 октября. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал военные расходы США на Украину "иррациональными и вредными".

"Сколько они выделили [денег] на конфликт на Украине? $30-50 млрд долларов, это самое иррациональное и вредное, что только может быть. Им [американцам] придется изменить свою стратегию и начать уважать [других], сейчас уже не то время, когда можно игнорировать мексиканские власти", - сказал он на пресс-конференции.

Ранее президент латиноамериканской страны заявил, что международному сообществу необходимо не поддерживать стороны конфликта на Украине оружием, а добиваться заключения мира. Посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас также отмечал, что Мехико хочет помочь Москве и Киеву урегулировать конфликт и готова выступить посредником, но Украина поставила "стену" в вопросе переговорного процесса.

Телеканал Fox News со ссылкой на письмо Административно-бюджетного управления Белого дома информировал, что общий размер средств, выделенных США на помощь Украине, составляет $110,97 млрд. Сумма не учитывает новый запрос на выделение финансирования для Украины, направленный администрацией Байдена в августе. Его объем составляет $24 млрд, из них на военные нужды предусмотрено $13 млрд. 

Теги:
УкраинаМексикаСШАРоссияЛопес Обрадор, Андрес МануэльВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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