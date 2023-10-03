Пентагон заявил о готовности передать Киеву ракеты ATACMS после одобрения Байдена

По словам помощника американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша, Пентагон "давно готовился к такому развитию событий"

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Вашингтон готов передать Киеву тактические ракеты ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами, когда президент США Джо Байден даст на это свое согласие. Об этом агентству Bloomberg сообщил помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

"Мы готовы действовать быстро, - заявил Буш. - Мы будем готовы, когда и в случае если президент решит это сделать". По его словам, Пентагон "давно готовился к такому развитию событий".