Эксперт заявил, что Армения не пойдет на пересмотр отношений со странами СНГ

Директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров отметил, что "сегодня не время резких движений и резких выходов"

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Ереван включен в большое количество экономических и энергетических проектов в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), это удержит власти в Армении от резких решений по пересмотру всего комплекса отношений со странами Содружества на фоне событий в Карабахе. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров на полях XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

На вопрос, может ли Ереван решиться на пересмотр всего комплекса отношений со странами СНГ на фоне событий вокруг Карабаха, эксперт дал отрицательный ответ. "Мне кажется, что нет. Эти события являются четко военно-политическими, а Ереван инсталлирован в очень много других проектов, которые являются экономическими, энергетическими, торговыми и так далее, тот же проект "Север - Юг", к которому Ереван тоже имеет интерес свой. Все это удержит Ереван от резких движений", - указал Макаров.

Аналитик также отметил, что выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "был бы ошибкой". "ОДКБ, несмотря на все трудности и шероховатости, которые есть в организации, является организацией с большим опытом, которая в казахстанском кейсе [массовые беспорядки в Казахстане в январе 2022 года, президент республики обратился за помощью к ОДКБ - прим. ТАСС] очень здорово показала свою работоспособность и эффективность, - добавил он. - Сегодня не время резких движений и резких выходов. Как раз-таки тренд другой. Это параллелизм. Когда мы говорим о том, что можно искать - это, наверное, не в военно-политическом союзе, а в экономических союзах, - какие-то варианты для региональной интеграции, а не для изоляции".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что заявления о возможном выходе из ОДКБ, звучащие из Еревана, являются "суверенным выбором" армянского руководства. При этом глава российского дипведомства выразил надежду, что многовековые российско-армянские связи не будут подорваны.