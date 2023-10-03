Премьер Финляндии назвал расширение ЕС вопросом безопасности из-за влияния России и Китая

Как заявил Петтери Орпо, решение о сроках начала переговоров о членстве с претендентами на вступление в ЕС может быть принято в декабре

СТОКГОЛЬМ, 3 октября. /ТАСС/. Проблема расширения Евросоюза относится к вопросам геополитической безопасности, так как в случае отказа от евроинтеграции кандидаты на вступление в ЕС могут попасть в зону влияния РФ и КНР. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью газете Helsingin Sanomat.

"Расширение ЕС - это геополитическая необходимость и вопрос безопасности. Для этих стран альтернативой членству в Евросоюзе является попадание в сферу влияния России или Китая. Сейчас необходимо обсудить сроки и условия расширения объединения", - подчеркнул Орпо.

По словам главы финского правительства, решение о сроках начала переговоров о членстве с претендентами на вступление в ЕС может быть принято в декабре. Он также отметил, что кандидаты "должны быть действительно готовы к членству" и предложил рассмотреть модель "постепенной интеграции" новых членов в состав Евросоюза.

В настоящий момент официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края. Грузия также надеется получить статус кандидата на вступление, однако пока нет ясности, когда это произойдет.