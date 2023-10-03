В НАТО заявили, что начали подготовку к противостоянию с Россией за 14 лет до СВО

По словам главы Военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра, военные планы НАТО по противодействию РФ "достигают 4,5 тыс. страниц"

БРЮССЕЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Страны НАТО начали подготовку к противостоянию с Россией и возврат к принципам коллективной обороны против глобального противника за 14 лет до начала СВО - в 2008 году. С таким заявлением выступил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме по безопасности, который транслируется онлайн. По его словам, военные планы НАТО по противодействию России "достигают 4,5 тыс. страниц".

"Фактически с 2008 года началась работа военных, чтобы сменить наше мышление обратно на принципы коллективной обороны. Это было необходимо в результате поведения России, которая была партнером НАТО в течение более чем 15 лет, но потом случилась Грузия в 2008 году, Украина в 2014 и 2022 годах. Самым большим изменением в НАТО стала подготовка к [противостоянию с] все более агрессивным противником", - заявил он.

"Мы начали менять свою военную стратегию в 2019 году, что привело к созданию детальных военных планов, которые были утверждены (на саммите глав государств и правительств НАТО в июле - прим. ТАСС) в Вильнюсе. Задача этих планов в том, чтобы мы были готовы, - подчеркнул Бауэр. - Нам нужно больше боеготовых сил, военных возможностей, запасов вооружений, больше учений".

Он напомнил, что уже в 2015-2016 году НАТО развернула в Прибалтике и Польше 4 батальонных боевых группы, которые подготовлены для быстрого преобразования в бригады в необходимости. "Последним шагом перед вторжением (начало СВО - прим. ТАСС) НАТО создала еще четыре таких группы - в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии", - заключил он. По его словам, альянс в 2022 году "уже опробовал механизмы преобразования батальонных групп в бригады".

Планы НАТО, продолжил Бауэр, предусматривают доведение численности вооруженных сил альянса на границах России "до 300 тысяч в течение 30 дней в случае начала конфликта". "Учитывая, что у России сейчас задействовано на Украине порядка 300 тысяч военных, эта цифра примерно верна в ситуации начала большого конфликта с Россией", - сказал Бауэр.

"Подготовленные военные планы <...> насчитывают 4,5 тыс. страниц, но это только на бумаге. Теперь вопрос в нашей способности их реализовать в реальности. Теперь мы должны быть уверены, что страны НАТО в действительности выполнят то, что согласовано. Поскольку НАТО - это только командование и контроль, учения и стандартизация, но все войска принадлежат странам-членам", - подчеркнул он.