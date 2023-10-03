В Душанбе планируют установить систему фиксации нарушений ПДД за $10 млн

Пресс-служба госпредприятия "Умный город" сообщила, что реализация проекта ожидается на 350 транспортных станциях города

ДУШАНБЕ, 3 октября. /ТАСС/. Южнокрейская компания RexGen установит в Душанбе систему видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) стоимостью около $10 млн. Соглашение об этом подписано между мэрией столицы Таджикистана и руководством фирмы, сообщили в пресс-службе душанбинского госпредприятия "Умный город".

"Реализация проекта планируется на 350 транспортных станциях города Душанбе. Общая сумма соглашения составляет до $10 млн, полностью инвестированная RexGen Co. Ltd", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, соглашение подписано заместителем председателя Душанбе Абдурахмоном Абдурахмонзодой Сафарали и исполнительным директором южнокорейской компании Ёном Джун О по итогам экономического форума, который состоялся на прошлой неделе в столице. Соглашение будет реализовано в формате государственно-частного партнерства.

Компания RexGen занимается разработкой систем для автоматического контроля соблюдения ПДД, считывания номеров автомобилей и управления городским транспортом, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта.

В середине июля пресс-служба президента Таджикистана сообщила, что глава государства Эмомали Рахмон сменил руководителя Госавтоинспекции республики и поручил всем сотрудникам ведомства пройти переаттестацию из-за ситуации с соблюдением ПДД. В сообщении пресс-службы отмечалось, что ситуация, в частности, связана с многочисленными нарушениями на дорогах, использовании поддельных номеров или передвижения на машинах без регистрационных знаков.