На Украине внесли в список "спонсоров войны" три ведущие нефтегазовые компании Китая

Речь идет о CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в перечень "международных спонсоров войны" три крупнейшие нефтегазовые компании Китая. Об этом сообщила пресс-служба НАПК в своем Telegram-канале.

Речь идет о национальной нефтяной компании Китая CNOOC Group, занимающейся добычей ископаемого топлива и специализирующейся на переработке сырой нефти, Sinopec Group и крупнейшей китайской национальной нефтегазовой корпорации China National Petroleum Corporation.

В НАПК уточнили, что все эти компании внесены в перечень, поскольку "продолжают реализовывать совместные проекты с Россией".

Ранее агентство включило в этот список крупнейшего игрока на рынке алмазов индийскую компанию Shree Ramkrishna Exports. В этот перечень уже вошли китайская группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющая платформой онлайн-коммерции Aliexpress, австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, один из крупнейших мировых портовых операторов DP World (ОАЭ), компании Procter&Gamble, Leroy Merlin, Auchan и многие другие.

В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать варианты маркировки товаров иностранных компаний, работающих и на российском, и на украинском рынках.