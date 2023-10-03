Telegraph: у Лондона больше нет вооружений для передачи Киеву

Газета сообщила, что при этом Великобритания не отказывается от своих обязательств по предоставлению Украине военной помощи на £2,3 млрд

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Запасы вооружений, которые Великобритания могла передать Украине, иссякли. Об этом со ссылкой на представителя командования ВС королевства сообщает газета The Daily Telegraph.

"Мы передали [Украине] практически все, что могли себе позволить. Остающиеся у нас танки Challenger 2 будут модернизированы до Challenger 3. Они необходимы нам для этого. Чем больше танков мы отдаем, тем меньшим количеством мы располагаем", - заявил собеседник издания, считающий, что Киев едва ли может рассчитывать на новые поставки британских танков помимо 14 уже переданных ранее. "Мы продолжим искать вооружения, которые могут быть переданы Украине, но сейчас им нужны средства ПВО и артиллерийские снаряды, а и то, и другое у нас подошло к концу", - добавил он.

По словам источника The Daily Telegraph, Лондон не отказывается от своих обязательств по предоставлению Украине военной помощи на £2,3 млрд ($2,8 млрд по курсу) в течение этого года, однако "это не означает передачу британских вооружений" на эту сумму. Он добавил, что руководство страны будет активнее добиваться от других государств расширения оказываемой Киеву военной и финансовой поддержки.

На прошлой неделе экс-глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, покинувший свой пост 31 августа, написал в газетной колонке, что призвал премьер-министра Риши Сунака увеличить на 50% размер военной помощи Киеву, посетовав на то, что по этому показателю Великобританию обошла Германия. Как Уоллес, так и нынешнее руководство британского Минобороны, утверждают, что контрнаступление Украины идет успешно, хотя и медленно, что требует новых поставок вооружений.

Объем переданной Украине британской военной помощи в 2022 году составил около £2,3 млрд. Лондон взял на себя обязательство выделить как минимум такую же сумму на поддержку Киева в этом году. Британские власти, в частности, поставили на Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270. В посольстве РФ в Великобритании неоднократно заявляли, что поставки все новых видов вооружений киевским властям свидетельствуют об открытом вовлечении Великобритании в конфликт на Украине.