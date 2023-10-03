СМИ: голосование по отстранению Кевина Маккарти может состояться 3 октября

Как сообщил портал Punchbowl News, демократы и республиканцы проведут отдельные совещания для обсуждения своих позиций

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Голосование об отстранении с должности спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти (республиканец от штата Калифорния) может состояться во вторник в полдень. Об этом сообщил портал Punchbowl News.

По его данным, Маккарти "грозит непосредственная опасность потерять должность" спикера. Как отмечает портал, у него есть два дня, чтобы запланировать голосование по резолюции конгрессмена Мэтта Гетца (республиканец от штата Флорида), и вероятно, что оно состоится уже "сегодня в полдень".

Как уточняет Punchbowl News, 3 октября в 16:00 по мск (09:00 по местному времени) демократы и республиканцы проведут отдельные совещания для обсуждения своих позиций. Демократическое руководство посоветовало законодателям подготовиться к расширенному собранию, не приносить телефоны и не приглашать других сотрудников.

Агентство Associated Press сообщило, что 2 октября Гетц подал ходатайство об отстранении Маккарти с поста спикера нижней палаты американского парламента. Оно отмечает, что Гетц воспользовался правом "привилегированной резолюции". Это значит, что его прошение является приоритетным для конгрессменов и решение по проведению голосования должно быть принято в течение двух законодательных дней. Тем не менее существует ряд мер процедурного характера, которые могут предпринять представители как Республиканской, так и Демократической партии, чтобы замедлить или даже приостановить данный процесс. Если же голосование по резолюции все же состоится, то для отстранения Маккарти потребуется простое большинство в Палате представителей, поясняет издание.

Как ранее сообщал телеканал CNN, Гетц обвинил Маккарти во лжи Палате представителей и президенту США Джо Байдену по вопросу продления финансирования правительства. По мнению конгрессмена, Палате представителей нужно "новое руководство, которому можно доверять".

Ранее обе палаты американского парламента одобрили, а Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, то есть до 17 ноября. Документ не включает в себя помощь Украине. Таким образом, в США предотвращена приостановка работы правительства. Она могла бы привести к невыдаче зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих, а также к прекращению действия множества госпрограмм.