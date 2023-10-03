Станет ли Фицо премьером? В Словакии победила партия, отвергающая военную помощь Киеву

На прошедших в Словакии 30 сентября досрочных парламентских выборах победу одержала партия "Направление — социальная демократия", возглавляемая бывшим премьер-министром этой страны Робертом Фицо (2006–2010; 2012–2018). Она набрала наибольшее число голосов избирателей — 22,94%, значительно опередив другие политические силы, которые добивались для своих кандидатов кресел в 150-мандатном Национальном совете (парламенте).

В итоге в него прошли 7 из 25 политических организаций, которые были зарегистрированы для участия в выборах. В отличие от других парламентских объединений партия Фицо занимает жесткую позицию по вопросу оказания Словакией военной помощи Украине, полностью отвергая ее.

Победа на фоне Украины

Фицо, выступая на первой после оглашения результатов выборов пресс-конференции руководства "Направления — социальной демократии", подтвердил эту позицию по Украине. "Мы готовы Украине помогать гуманитарно, помогать в [послевоенном] восстановлении. Наш взгляд на вооружение Украины вы знаете. Я очень сожалею, что [главной темой], с точки СМИ, выборов в Словакии было то, будем ли мы посылать или нет оружие Украине. <…> У жителей Словакии есть собственные серьезные проблемы, и для нас является приоритетом [решать] эти серьезные проблемы", — сказал политик.

Роберт Фицо отметил, что его партия вне зависимости от итогов переговоров по формированию правительства Словакии приложит максимум усилий для скорейшего начала диалога о заключении перемирия и завершении конфликта на Украине. "Эти усилия будут прилагаться и на уровне Евросоюза", — отметил он.

Лидер социал-демократов при этом постоянно подчеркивает, что его партия привержена демократическим ценностям, соблюдению гражданских прав и свобод человека. Она видит будущее Словакии в Евросоюзе и НАТО и не намерена ставить под сомнение участие республики в этих организациях. Внешнеполитическая ориентация страны, как говорит Фицо, в случае участия его партии в новом правительстве меняться не будет. Тем не менее он подчеркнул: "Да, у нас существуют взгляды, отличные от официально декларируемых в Брюсселе, и мы намерены последовательно отстаивать их на всех уровнях".

Проблема миграции

Фицо также заявляет о жесткой позиции социал-демократов по вопросу борьбы в Словакии с нелегальной миграцией. Эта проблема остро стоит в республике, на территорию которой беженцы из стран Ближнего Востока и Азии проникают по так называемому "балканскому пути" из Венгрии и далее транзитом направляются в государства Западной Европы.

"Если "Направление — социальная демократия" станет частью [нового] правительства, то на первом же его заседании [добьется] принятия решения, на основе которого будет восстановлен контроль на границе [Словакии] с Венгрией, — сказал журналистам Фицо. — Для решения проблемы нелегальной миграции нужно использовать силу". Он также высказался за перестановки на постах президента словацкой полиции и специального прокурора, осуществляющего надзор за особо тяжкими уголовными преступлениями.

Сложности формирования кабмина

Президент Словакии Зузана Чапутова 2 октября поручила Роберту Фицо сформировать правительство республики. Его мандат на эти действия ограничен двумя неделями. Если ему не удастся сформировать правительственную коалицию, опирающуюся на парламентское большинство, то глава государства даст поручение создать ее лидерам партий, которые добились меньшей поддержки у избирателей.

Президент, охарактеризовавшая прошедшие выборы как свободные и демократические, анонсировала, что для обсуждения перспектив распределения власти встретится также с главой получившей на выборах 17,96% голосов избирателей либеральной партии "Прогрессивная Словакия", заместителем председателя Европарламента Михалом Шимечкой и лидером партии "Голос — социальная демократия", которую поддержали 14,7% пришедших к урнам для голосования избирателей, экс-премьером республики Петером Пеллегрини (2018–2020).

Братиславские политологи отмечают, что, возможно, Фицо не удастся найти необходимое количество партнеров из других шести партий, прошедших в парламент. Несмотря на идейную близость и совпадение большинства положений в программах его партии и партии "Голос — социальная демократия", у их лидеров, которых связывала ранее близкая дружба, в последнее время сложились напряженные отношения.

Тем не менее вариант создания правительственной коалиции двумя социал-демократическими парламентскими политическими силами представляется как наиболее вероятный. К ним, по мнению местных политологов, готова присоединиться и Словацкая национальная партия, получившая на выборах 5,62% голосов избирателей (представители руководства этой партии уже выражали поддержку социал-демократам; к тому же у этих двух политических объединений имеется опыт взаимодействия на правительственном уровне — например, когда Фицо был премьером, лидер нацпартии возглавлял Национальный совет). Таким образом, согласно прогнозам, в высшем законодательном органе они смогут опираться на большинство в 79 депутатов.

Между тем не исключено, что "Голос — социальная демократия" договорится о сотрудничестве на правительственном уровне с партией "Прогрессивная Словакия", сторонниками которой являются действующие власти республики. Такой кабмин, как отмечают словацкие СМИ, устраивал бы и Чапутову. Президент в сентябре обвинила Фицо, назвавшего ее американским агентом, в клевете и оскорблениях и даже обратилась в суд.

Инцидент с высказываниями

Прошедшие выборы затронули словацко-российские отношения. МИД Словакии 2 октября вызвал посла РФ в республике в связи с высказыванием главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о влиянии США на выборы в Братиславе во время действовавшего в стране (перед состоявшимися в субботу парламентскими выборами) моратория, запрещающего проводить предвыборную агитацию. "Дипломатическое ведомство решительно протестует против ложного заявления российской разведки, ставящего под сомнение честность свободных и демократических выборов в Словакии. Считаем эту умышленно распространяемую дезинформацию недопустимым вмешательством РФ в процесс выборов Словакии", — проинформировало министерство на своем сайте. МИД Словакии, как указано в документе, "призвал РФ прекратить дезинформационную деятельность, направленную против Словакии". Такие действия "подрывают [существующий уровень] взаимных отношений".

Посольство РФ в Словакии в комментарии, размещенном затем на его страницах в социальных сетях, решительно отвергло любые обвинения о вмешательстве России в выборы. "В отличие от некоторых нынешних союзников Словакии мы не лезем во внутренние дела других государств, не занимаемся сменой режимов и разного рода цветными революциями. Почему-то вмешательством во внутренние дела в Братиславе не считают выделение американской дипмиссией Министерству обороны Словакии $5 млн на противодействие так называемой дезинформации, которое на деле стало борьбой со свободой мнения, в том числе в ходе прошедшей предвыборной кампании. Или создание и прямое финансирование из касс посольств стран НАТО определенных, отнюдь не содействующих гражданскому миру и равноправному международному сотрудничеству НПО (неправительственных организаций — прим. авт.). Или прямое давление из Вашингтона на корпорацию Meta (признана в РФ экстремистской — прим. авт.), в результате которого блокируются профили в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит Meta — прим. авт.) оппозиционных словацких политиков. Об этом писали в СМИ, здешнее посольство США гордится подобными фактами. Примеры такого рода можно приводить бесконечно, хотя они подчас стыдливо замалчиваются в Братиславе", — говорится в комментарии.

Посольство РФ выразило сожаление, что "в Братиславе продолжают предприниматься шаги для дальнейшей деградации и без того находящихся в глубоком кризисе некогда дружественных отношений" между Россией и Словакией, а "антироссийская "карта" разыгрывается во внутриполитической борьбе". Дипломаты полагают, что выводы из происходящего словацкие граждане способны сделать самостоятельно.