Лидер оппозиционной фракции в Сейме "Демократы во имя Литвы" Саулюс Сквернялис считает, что ситуацию должен оценить президент страны

ВИЛЬНЮС, 3 октября. /ТАСС/. Парламентская оппозиция потребовала отставки командующего армией Литвы генерала Вальдемараса Рупшиса, который получал компенсацию - €445 в месяц - за наем жилья, арендованного у своего сына. Об этом требовании сообщил журналистам лидер оппозиционной фракции в Сейме (парламенте) "Демократы во имя Литвы" Саулюс Сквернялис.

"Удивляет то, что командующий не понимает, где проходит рафзница между общественными и частными интересами. Он должен уйти в отставку, это однозначно", - сказал оппозиционный политик.

Сквернялис призвал президента страны Гитанаса Науседу без отлагательств вмешаться в скандальную историю. "Ситуацию должен оценить президент. Надеемся на его слово, на то, что он не станет прятаться в углу", - отметил политик.