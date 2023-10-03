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Военная операция на Украине

Возвращенный Турцией на Украину главарь "Азова" вновь возглавил подразделение

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что Денис Прокопенко отвечает за подготовку личного состава

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Главарь националистического формирования "Азов" (запрещено в РФ и признано террористической организацией) Денис Прокопенко, который в мае 2022 года сдался в плен при освобождении российскими войсками Мариуполя и потом был возвращен Турцией на Украину, вновь возглавил свое подразделение. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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"Подразделение "Азов" возглавляет Денис Прокопенко", - сказал глава МВД в интервью интернет-изданию "Украинская правда".

В настоящее время, по словам министра, Прокопенко отвечает за подготовку личного состава. "Он полностью интегрирован в процесс. Входит в курс дел, наверстывает то время, пока его не было", - цитирует издание Клименко.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщал ТАСС, что пребывание главарей "Азова" фактически под домашним арестом в Турции до окончания СВО было краеугольной договоренностью в рамках обмена пленными между РФ и Украиной. Однако 8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что возвращается в страну из Турции вместе с боевиками "Азова". Уже в конце июля командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что для него нет запрета на участие переданных Турцией "азовцев" в боевых действиях и что они вернутся на передовую. 17 августа представитель Нацгвардии сообщил, что "Азов" возобновил выполнение задач в зоне боевых действий. По словам директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, ситуация с передачей Турцией Украине командиров "Азова" является невыполнением обязательств турецкой стороной.

Националистический батальон "Азов" был сформирован в 2014 году из ультраправых экстремистов. На счету у боевиков подразделения огромное множество убийств, пыток, издевательств в отношении мирного населения Донбасса. По решению Верховного суда России 3 августа 2022 года организация признана террористической. 

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