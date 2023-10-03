3 октября, 11:24
Палестино-израильский конфликт

Израильские солдаты открыли огонь по палестинцу, пытавшемуся поджечь военный пост

Как сообщила армейская пресс-служба, о пострадавших с израильской стороны в результате инцидента не сообщалось

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 октября. /ТАСС/. Израильские военные открыли огонь по палестинцу, бросившему бутылку с зажигательной смесью по военному посту армии Израиля на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Военнослужащие идентифицировали террориста, бросившего бутылку с зажигательной смесью в военный пост в районе населенного пункта Эль-Фавар. Солдаты, действовавшие на посту, открыли огонь в воздух, а затем по подозреваемому. Было зафиксировано попадание", - говорится в заявлении военных. В армии отметили, что о пострадавших с израильской стороны в результате инцидента не сообщалось.

В пресс-службе указали, что в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан были задержаны 12 подозреваемых в причастности к террористической деятельности палестинцев. Израильские военные с апреля 2022 года проводят практически ежедневные операции по противодействию террору на Западном берегу в ответ на теракты в городах еврейского государства. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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