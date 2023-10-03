Россия и Вьетнам продолжают развитие образовательных связей

Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов отметил, что медицинская среда является одной из основных сфер взаимодействия стран

ХАНОЙ, 3 октября. /ТАСС/. Россия и Вьетнам сохраняют темп в развитии образовательного сотрудничества. Об этом сказал в беседе с корремпондентом ТАСС заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, принимающий участие в открывшемся сегодня в Ханое форуме иностранных выпускников советских и российских вузов - представителей системы образования и здравоохранения стран Азии.

"Мы очень оптимистично смотрим на развитие сотрудничества в образовательной сфере между нашими странами. Советский Союз по просьбе вьетнамской стороны подготовил порядка 70 тыс. специалистов, которые трудятся на благо вьетнамского народа. Уверены, что этот темп, который был принят нашими странами во взаимодействии в образовательной сфере, будет дальше сохраняться и сотрудничество продолжит активно развиваться", - отметил заместитель руководителя федерального агентства.

По его словам, одной из основных сфер взаимодействия России и Вьетнама по образовательным программам является медицинская сфера.

"Российское медицинское образование одно из самых сильных в мире. Традиционно ребята из Вьетнама всегда проявляли интерес к обучению в РФ по медицинским специальностям", - сказал Шевцов. Кроме того, у молодых вьетнамских граждан также есть большой интерес к получению образования в России в технических вузах, к изучению информационных технологий и к обучению по творческим специальностям.

Проведение сегодняшнего форума, как считает замглавы Россотрудничества, имеет важное значение для сохранения и дальнейшего развития традиционного взаимодействия между Россией и странами Азии в образовательной сфере. "У нас есть возможность напрямую общаться и рассказывать о том, как сегодня развивается Россия, какие есть направления деятельности, какие есть образовательные программы, которые могут быть интересны для молодых людей из стран Азии", - отметил Шевцов.

Он также сообщил, что в начале ноября аналогичный форум выпускников советских и российских вузов пройдет под эгидой Россотрудничества в Африке. "Мы соберем руководителей ассоциаций выпускников из стран Африканского континента. Это очень важно, чтобы люди увиделись, построили коммуникации и общались между собой", - рассказал чиновник.