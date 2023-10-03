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Военная операция на Украине

NYT: "эластичная оборона" российских сил препятствует "контрнаступлению" Киева

Как утверждает издание, российские войска отходят на вторую линию обороны, а затем атакуют в момент, когда украинские силы оказываются наиболее уязвимыми

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Тактика "эластичной обороны", которую применяют российские войска, препятствует так называемому украинскому контрнаступлению, пишет газета The New York Times.

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Как утверждает издание, российские войска отходят на вторую линию обороны, а затем атакуют в момент, когда украинские силы оказываются наиболее уязвимыми. Это препятствует закреплению украинских сил на новых позициях и использованию последних для дальнейшего продвижения.

"Обороняющаяся сторона отдает позиции, нанося как можно более тяжелые потери наступающей стороне, чтобы подставить атакующих под решающую контратаку", - объяснил научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Бен Барри. Он отметил, что похожую тактику использовали советские войска в 1943 году в битве на Курской дуге.

Украинские военные и официальные лица в числе факторов, препятствующих продвижению Вооруженных сил Украины, также называют обширные минные поля и укрепления, напоминает издание. Киев также обвиняет в отсутствии успехов Запад, задерживающий поставки истребителей и дальнобойного оружия.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял 71,5 тыс. военных и около 18,5 тыс. танков и других бронемашин. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 26 сентября проинформировал, что только за месяц потери Украины превысили 17 тыс. человек, а "контрнаступление" так и не принесло значимых результатов. 

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