3 октября, 12:13
Военная операция на Украине

NYT: протест жителей ФРГ против оружейного завода вызван опасениями из-за поддержки Киева

По информации газеты, в частности, 16 из 22 членов городского совета направили канцлеру Германии Олафу Шольцу письмо с призывом заблокировать этот проект

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Сопротивление жителей саксонского Гросенхайна планам германского оборонного концерна Rheinmetall построить в регионе новый завод по производству оружия показывает, что стремление руководства ФРГ проводить более жесткую внешнюю политику, в том числе посредством вооружения Украины, не пользуется популярностью у жителей республики. Такое мнение выразили обозреватели газеты The New York Times.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

По информации издания, поддерживаемые местными властями планы по постройке завода встретили сопротивление со стороны населения 20-тысячного Гросенхайна. В частности, 16 из 22 членов городского совета направили канцлеру ФРГ Олафу Шольцу письмо с призывом заблокировать этот проект, а жители города "выстраивались в очередь", чтобы подписать петицию против того, что они назвали "вовлечением в войну по всему миру окольными путями". Авторы видят в протесте жителей Гросенхайна отражение "гораздо более серьезных опасений части немцев, особенно на бывшем коммунистическом востоке [республики] по поводу приверженности их страны вооружению Украины".

Журналисты утверждают, что в целом многие немцы по-прежнему испытывают глубокое отвращение к войне и военным расходам из-за нацистского прошлого Германии. В этом отношении позиции официального Берлина и обычных немцев сильно расходятся, говорится в статье. По словам депутата Бундестага от Саксонии Йенса Леманна, на настроения жителей восточных регионов ФРГ наложили отпечаток десятилетия торговли и общее социалистическое прошлое с Советским Союзом, так что они поддерживают путь дипломатии и переговоров для завершения украинского конфликта. Одна из авторов петиции в Гросенхайне, депутат горсовета Керстин Лаутербах, заявила авторам, что возлагает определенную вину на европейских и американских лидеров за то, что они не смогли разрешить конфликт на Украине до того, как он перешел в горячую фазу.

По данным Министерства экономики и защиты климата ФРГ, распространенным в понедельник, власти Германии за первые III квартала 2023 года одобрили поставки вооружений и военных товаров на Украину на сумму в размере более €3,3 млрд. В ведомстве напомнили, что в аналогичный период 2022 года эта сумма составляла €775 млн, т.е. в этом году показатель вырос примерно в четыре раза. 

Теги:
УкраинаГерманияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация