NYT: протест жителей ФРГ против оружейного завода вызван опасениями из-за поддержки Киева

По информации газеты, в частности, 16 из 22 членов городского совета направили канцлеру Германии Олафу Шольцу письмо с призывом заблокировать этот проект

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Сопротивление жителей саксонского Гросенхайна планам германского оборонного концерна Rheinmetall построить в регионе новый завод по производству оружия показывает, что стремление руководства ФРГ проводить более жесткую внешнюю политику, в том числе посредством вооружения Украины, не пользуется популярностью у жителей республики. Такое мнение выразили обозреватели газеты The New York Times.

По информации издания, поддерживаемые местными властями планы по постройке завода встретили сопротивление со стороны населения 20-тысячного Гросенхайна. В частности, 16 из 22 членов городского совета направили канцлеру ФРГ Олафу Шольцу письмо с призывом заблокировать этот проект, а жители города "выстраивались в очередь", чтобы подписать петицию против того, что они назвали "вовлечением в войну по всему миру окольными путями". Авторы видят в протесте жителей Гросенхайна отражение "гораздо более серьезных опасений части немцев, особенно на бывшем коммунистическом востоке [республики] по поводу приверженности их страны вооружению Украины".

Журналисты утверждают, что в целом многие немцы по-прежнему испытывают глубокое отвращение к войне и военным расходам из-за нацистского прошлого Германии. В этом отношении позиции официального Берлина и обычных немцев сильно расходятся, говорится в статье. По словам депутата Бундестага от Саксонии Йенса Леманна, на настроения жителей восточных регионов ФРГ наложили отпечаток десятилетия торговли и общее социалистическое прошлое с Советским Союзом, так что они поддерживают путь дипломатии и переговоров для завершения украинского конфликта. Одна из авторов петиции в Гросенхайне, депутат горсовета Керстин Лаутербах, заявила авторам, что возлагает определенную вину на европейских и американских лидеров за то, что они не смогли разрешить конфликт на Украине до того, как он перешел в горячую фазу.

По данным Министерства экономики и защиты климата ФРГ, распространенным в понедельник, власти Германии за первые III квартала 2023 года одобрили поставки вооружений и военных товаров на Украину на сумму в размере более €3,3 млрд. В ведомстве напомнили, что в аналогичный период 2022 года эта сумма составляла €775 млн, т.е. в этом году показатель вырос примерно в четыре раза.