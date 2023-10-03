Guardian: Сунак не предоставил следствию по COVID-19 переписки в WhatsApp

По информации газеты, премьер Великобритании мотивировал отказ передать сообщения, датированные периодом, когда он занимал пост главы Минфина, тем, что с тех пор несколько раз менял телефоны и не делал резервных копий

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Комиссия по общественному расследованию действий британских властей во время пандемии коронавируса не смогла получить от премьер-министра Риши Сунака переписки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и владеет запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram) за период с 2020 по 2022 год, несмотря на соответствующее решение лондонского Высокого суда. Об этом сообщает газета The Guardian.

Премьер мотивировал отказ передать сообщения, датированные периодом, когда он занимал пост главы Минфина, тем, что с тех пор несколько раз менял телефоны и не делал резервных копий. "Поскольку за последние три года я несколько раз менял телефон, у меня нет доступа к сообщениям WhatsApp, которые я отправлял или получал в течение соответствующего времени, и ни одно из сообщений не было скопировано", - заявил в комиссии Сунак.

Ранее председательствующая на слушаниях Хезер Халлетт, бывшая судья Апелляционного суда, заявила о необходимости расследовать действия британского кабмина в период пандемии."Необходимо вынести решения и подготовить отчеты до того, как произойдет еще одна катастрофа", - отметила она.

Экс-премьер Борис Джонсон, выступая со свидетельскими показаниями, предположил, что сообщения за это время можно было бы найти в смартфонах ключевых в то время министров кабинета, таких как Сунак, Майкл Гоув и Мэтт Хэнкок. Халлетт обратилась с просьбой к правительству предоставить сообщения за два года, в том числе Сунака и еще почти 40 других чиновников и советников. Кабмин попытался оспорить требование о предоставлении неотредактированных версий сообщений, указав на то, что экс-судья превышает свои полномочия. Однако лондонский суд обязал правительство Великобритании раскрыть полное содержание переписок.

Сам Джонсон передал следствию переписки в WhatsApp, но не за весь запрашиваемый период. По его словам, он не мог получить доступ к сообщениям с 31 января по 7 июня 2020 года.