Зеленский заявил, что посетил бригады ВСУ на купянско-лиманском направлении

По словам президента Украины, он обсудил с командирами бригад оперативную ситуацию и другие вопросы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетил расположение бригад вооруженных сил страны на купянско-лиманском направлении.

"Сегодня посещаем наши бригады, выполняющие боевые задания на одном из самых горячих направлений - купянско-лиманском", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, он обсудил с командирами бригад оперативную ситуацию и другие вопросы.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что подразделения Западной группировки российских войск на купянском направлении при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ. Уточнялось, что живая сила и техника были поражены в районах населенных пунктов Боровая Харьковской области, Новое ДНР, Новоселовское и Макеевка ЛНР.