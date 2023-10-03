3 октября, 12:16
Военная операция на Украине

Зеленский заявил, что посетил бригады ВСУ на купянско-лиманском направлении

По словам президента Украины, он обсудил с командирами бригад оперативную ситуацию и другие вопросы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетил расположение бригад вооруженных сил страны на купянско-лиманском направлении.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Сегодня посещаем наши бригады, выполняющие боевые задания на одном из самых горячих направлений - купянско-лиманском", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, он обсудил с командирами бригад оперативную ситуацию и другие вопросы.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что подразделения Западной группировки российских войск на купянском направлении при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ. Уточнялось, что живая сила и техника были поражены в районах населенных пунктов Боровая Харьковской области, Новое ДНР, Новоселовское и Макеевка ЛНР. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация