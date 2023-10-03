В Алма-Ате восстановили сгоревшее в ходе беспорядков здание администрации города

В пресс-службе администрации отметили, что его исторический облик сохранен, оно было модернизировано с учетом современных технологий и стандартов строительства

АЛМА-АТА, 3 октября. /ТАСС/. Здание администрации Алма-Аты, сгоревшее в ходе массовых беспорядков в Казахстане в январе 2022 года, восстановлено и готово к эксплуатации. Об этом сообщили в администрации города.

"В Алматы в срок завершилась реконструкция здания городского акимата (администрации - прим. ТАСС), пострадавшего во время январских событий", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что исторический облик здания сохранен, оно было модернизировано с учетом современных технологий и стандартов строительства.

Как подчеркнули в администрации, для усиления мер безопасности строителями применены системы контроля доступа в здание, установлены огнеупорные двери, дополнительные рольставни, ограничивающие несанкционированный доступ в здание через окна первых этажей. Также установлены камеры видеонаблюдения на каждом этаже и по периметру. Вход для сотрудников оборудован системой распознавания с устройством турникетов.

В пресс-службе напомнили, что зданию, куда в январе ворвались протестующие, "был нанесен ущерб от пожара на 80%, огнем были охвачены шесть этажей и четыре павильона, подвальные помещения пострадали от протечки воды с верхних этажей из-за срабатывания противопожарной системы и мародерства".

В 2022 году 2 января в нескольких городах Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев, которые помогли восстановить конституционный порядок в республике.