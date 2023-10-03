СМИ: швейцарские правоконсерваторы опережают оппонентов перед выборами

По данным опроса Tamedia и 20 Minutes, ШНП может получить 28,7% голосов

ЖЕНЕВА, 3 октября. /ТАСС/. Правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШНП), выступающая за строгое соблюдение Швейцарией нейтралитета и ограничение миграции, имеет высокие шансы на победу и расширение своего представительства в парламенте по итогам предстоящих 22 октября выборов. Согласно опросу, проведенному медиаконцерном Tamedia и новостным порталом 20 Minutes, эта партия может получить 28,7% голосов, что на 3,1% больше, чем на предыдущих выборах в 2019 году.

Как отмечает 20 Minutes, "ШНП, согласно опросу, должна выйти победительницей на федеральных выборах 22 октября". Она "может получить 28,7% голосов, что на 3,1% больше, чем на выборах 2019 года". Сейчас она "находится на хорошей волне", учитывая, что во время аналогичного социологического исследования в июле число дополнительных голосов, которые может получить 22 октября ШНП, оценивалось в 2,3%. Таким образом ШНП "приближается к историческому рекорду 2015 года, когда она получила 29,4% голосов", говорится в комментарии.

Нынешний опрос, проводившийся 19 и 20 сентября, показал, что свои позиции ШНП укрепляет на фоне снижения поддержки избирателями другой политической силы из правого лагеря - Свободной демократической партии. Либералы. За эту партию сейчас готовы отдать голоса 13,8% граждан, что на 1,3% меньше, чем в 2019 году. Две другие партии, входящие в правительство Швейцарии - Партия Центра (ПЦ) и Социал-демократическая партия (СДПШ), согласно опросу, сохранят свои позиции по итогам парламентских выборов. ПЦ сейчас готовы поддержать 13,6% швейцарцев, что на 0,2% меньше, чем в 2019 году, а СДПШ - 17,6%, то есть на 0,8% больше, чем на выборах четыре года назад.

Нынешний опрос показал, что серьезных сдвигов в расстановке политических сил в Швейцарии по итогам выборов не ожидается. Ни одна из четырех крупнейших партий страны не ставит под вопрос свое участие в четырехпартийном коалиционном правительстве, которое эти партии неизменно формируют с конца 50-х годов XX века. Это означает, что в швейцарской внутренней и внешней политике после выборов не стоит ожидать перемен, поскольку все важные вопросы решаются в правительстве коллегиально, а важнейшие для страны темы выносятся на референдумы.

В ходе опроса наиболее актуальной проблемой для страны большинство избирателей назвали высокую стоимость услуг здравоохранения. Ее поставили на первое место 75% респондентов. На втором месте - пенсионное обеспечение (54%), на третьем - миграция (52%).

На выборах 22 октября швейцарцам предстоит избрать 200 депутатов Национального совета (большая палата парламента) и 45 из 46 депутатов Совета кантонов (малая палата). Срок полномочий парламента - четыре года.

В новость внесена правка (17:06 мск) - передается с исправлением названия новостного портала в первом и втором абзацах, верно - 20 Minutes.