3 октября, 13:04

СМИ: в Иране представили беспилотник, который можно использовать как средство РЭБ

Агентство Клуб молодых журналистов сообщило, что новый БПЛА способен находиться в воздухе не менее суток

ДУБАЙ, 3 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Ирана представили новый беспилотник Kaman-19, который может использоваться как средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщило агентство Клуб молодых журналистов.

По его данным, новый БПЛА способен находиться в воздухе не менее суток. Он был представлен в рамках армейских учений, на которых отрабатывались полеты беспилотников и их слаживание при выполнении боевых задач.

Представители военного командования исламской республики подчеркнули, передает агентство ISNA, что многие технические характеристики нового вооружения не раскрываются из соображений секретности. 

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