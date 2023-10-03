Нобелевская премия по физике и ратификация Арменией статута МУС. Главные события 3 октября

Нобелевская премия по физике

Нобелевскую премию в области физики 2023 года вручат ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краусу и исследовательнице Анн Л’Юилье. Ее присудили "за экспериментальные методы, которые продуцируют аттосекундные световые импульсы для изучения движения электронов в материи".

Ратификация парламентом Армении статута МУС

Парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда. Оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" выступили против такого решения. За ратификацию проголосовали 60 депутатов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия считает это решение некорректным шагом с точки зрения двусторонних отношений. Он также напомнил, что Россия считает "абсолютно незаконным, ничтожным" ордер МУС на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Заявления Пентагона о готовности передать Киеву ракеты ATACMS

В Пентагоне заявили, что Вашингтон готов передать Киеву тактические ракеты ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами, когда президент США Джо Байден даст на это свое согласие. Дальность полета таких боеприпасов составляет от 25 до 300 км. Украинские военные смогут запускать до шести ATACMS одновременно. По словам помощника министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша, Пентагон "давно готовился к такому развитию событий".

Объявление в розыск Алексея Арестовича

МВД РФ объявило в розыск экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. В базе ведомства уточняется, что его разыскивают по уголовной статье. В 2022 году прокуратура ДНР возбудила в отношении Арестовича уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности. Аналогичное дело возбуждено против него в Белоруссии.

Введение акцизов на весь спирт

Минфин выступил за введение акцизов на весь спирт, в том числе медицинский, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, идею обсуждают с Минздравом. Силуанов также призвал продумать меры субсидирования, чтобы граждане не почувствовали изменения цен на медицинские изделия, которые используют спиртовую основу.