Нобелевская премия по физике и ратификация Арменией статута МУС. Главные события 3 октября

REUTERS/ Tom Little
© REUTERS/ Tom Little

Нобелевская премия по физике

Нобелевскую премию в области физики 2023 года вручат ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краусу и исследовательнице Анн Л’Юилье. Ее присудили "за экспериментальные методы, которые продуцируют аттосекундные световые импульсы для изучения движения электронов в материи".

Ратификация парламентом Армении статута МУС

Парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда. Оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" выступили против такого решения. За ратификацию проголосовали 60 депутатов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия считает это решение некорректным шагом с точки зрения двусторонних отношений. Он также напомнил, что Россия считает "абсолютно незаконным, ничтожным" ордер МУС на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Заявления Пентагона о готовности передать Киеву ракеты ATACMS

В Пентагоне заявили, что Вашингтон готов передать Киеву тактические ракеты ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами, когда президент США Джо Байден даст на это свое согласие. Дальность полета таких боеприпасов составляет от 25 до 300 км. Украинские военные смогут запускать до шести ATACMS одновременно. По словам помощника министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша, Пентагон "давно готовился к такому развитию событий".

Объявление в розыск Алексея Арестовича

МВД РФ объявило в розыск экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. В базе ведомства уточняется, что его разыскивают по уголовной статье. В 2022 году прокуратура ДНР возбудила в отношении Арестовича уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности. Аналогичное дело возбуждено против него в Белоруссии.

Введение акцизов на весь спирт

Минфин выступил за введение акцизов на весь спирт, в том числе медицинский, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, идею обсуждают с Минздравом. Силуанов также призвал продумать меры субсидирования, чтобы граждане не почувствовали изменения цен на медицинские изделия, которые используют спиртовую основу. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичАрменияУкраинаСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликтаЛьвова-Белова, Мария Алексеевна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация