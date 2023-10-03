Посетивший Москву японский депутат заявил о важности диалога с Россией

Таким образом Мунэо Судзуки отреагировал на критику в свой адрес, прозвучавшую в Японии, в том числе в Обществе обновления Японии, которое он представляет в парламенте

ТОКИО, 3 октября. /ТАСС/. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, первым из японских депутатов посетивший Россию с февраля 2022 года, заявил о важности диалога с Москвой. Таким образом он отреагировал на критику в свой адрес, прозвучавшую в Японии, в том числе в Обществе обновления Японии, которое он представляет в парламенте.

"В Японии прозвучали разные комментарии относительно моего визита в Москву, но я горжусь тем, что являюсь политиком, который больше кого бы то ни было думает о важности отношений Японии и России с точки зрения национальных интересов. Я думаю, что именно в такое время важен диалог", - написал он в своем блоге.

Судзуки сообщил, что прибыл в Москву вечером 1 октября, а на следующий день встретился с министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым, замглавы МИД РФ Андреем Руденко, а также с замглавы МИД РФ и бывшим послом в Токио Михаилом Галузиным. 3 октября, сообщил депутат, у него запланирована встреча с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым. Судзуки пообещал сообщить подробности поездки по возвращении в Японию.

Призыв возобновить обмены

Между тем депутат рассказал японским журналистам в Москве, что на встрече с Руденко он попросил возобновить посещение бывшими жителями южных Курильских островов могил предков, а также возобновить действие соглашения о рыбном промысле в районе островов, передает агентство Киодо. Однако, утверждал он, в ответ замглавы МИД РФ обратил внимание, что переговоры приостановлены из-за позиции Японии в отношении России.

Судзуки также пояснил, что не представляет в ходе поездки в Россию ни правительство Японии, ни свою партию. По его словам, он посещает РФ в качестве индивидуального депутата во время перерыва между сессиями парламента.

Неоднозначная реакция в Японии

Судзуки стал первым японским депутатом, посетившим Россию после февраля 2022 года. Его решение вызвало неоднозначную реакцию в Японии. Генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно напомнил о действующем предупреждении правительства, требующего от японских граждан не посещать Россию независимо от целей поездки, и отметил, что правительство не получало от Судзуки уведомления о намерении поехать в Москву.

В его собственной партии, Обществе обновления Японии, заявили, что могут принять дисциплинарные меры, поскольку он не уведомил соответствующим образом и партийное руководство. Сам Судзуки в комментарии местным СМИ назвал это ошибкой своего секретаря. Генсек правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосимицу Мотэги и глава входящей в коалицию с ЛДП партии Комэйто Нацуо Ямагути назвали поездку Судзуки в Россию нежелательной.

2 октября МИД РФ сообщил, что замглавы ведомства Руденко встретился с Судзуки и обсудил с ним состояние российско-японских отношений. Согласно сообщению, российская сторона отметила "важный вклад японского депутата в развитие двусторонних связей". При этом российским ведомством было "с сожалением констатировано, что накопленный десятилетиями багаж межгосударственного сотрудничества целенаправленно разрушается сегодня санкционной политикой официального Токио в угоду США и навязанному ими антироссийскому курсу коллективного Запада", что, как заявили в министерстве, "не отвечает национальным интересам Японии и чаяниям японского народа".

Неформальный советник покойного экс-премьера Абэ по России

Судзуки известен связями с Россией. Во время нахождения на посту премьер-министра Японии Синдзо Абэ он часто выступал в роли советника по тем или иным вопросам, касающимся отношений с РФ. В апреле он уже рассматривал возможность поездки в Россию и даже получил одобрение руководящего комитета Палаты советников (верхней палаты парламента Японии), однако после этого председатель Общества обновления Японии попросил его принять решение о посещении РФ на основе "всестороннего рассмотрения вопроса о том, не окажет ли визит негативное влияние на государственные интересы". В итоге Судзуки отложил поездку.

После начала специальной военной операции РФ Судзуки неоднократно выступал с критикой действий стран Запада и Украины. В интервью ТАСС он высказывал мнение, что Япония находится в слишком тесной координации с США и НАТО по политике в отношении России, сотрудничество с которой жизненно важно для Токио. При этом он признал, что это мнение сейчас непопулярно в Японии, однако отметил, что даже в администрации премьера Фумио Кисиды есть люди, понимающие его, но сейчас они в меньшинстве.