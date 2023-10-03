Reuters: ЕС может пересмотреть отношения с Баку при усугублении кризиса в Карабахе

По данным агентства, речь идет о сфере политики, порядке оказания финансовой помощи и вопросах отраслевого сотрудничества

ТАСС, 3 октября. Европейский союз может пересмотреть сотрудничество с Азербайджаном в нескольких сферах и ввести санкции против физических лиц, если ситуация в Нагорном Карабахе ухудшится. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ, подготовленный Внешнеполитической службой ЕС.

По его данным, ЕС может пересмотреть сотрудничество с Баку в сфере политики, порядок оказания финансовой помощи и вопросы отраслевого сотрудничества.

"Если будут совершены серьезные нарушения прав человека, в отношении лиц, ответственных за такие нарушения, могут быть предусмотрены ограничительные меры", - цитирует агентство документ.

Как отмечают дипломаты, среди стран сообщества существуют разногласия по поводу того, следует ли принимать более жесткие дипломатические или политические меры, передает Reuters.

По словам дипломатов блока, Франция, Германия и Нидерланды выступают за решительную демонстрацию неодобрения действий Азербайджана, в то время как Австрия и Венгрия придерживаются противоположной точки зрения. Один из дипломатов отметил, что ЕС может ограничиться лишь осуждением Баку и сосредоточиться на оказании экономической и, возможно, военной помощи Еревану.

Как пишет Reuters, в документе Евросоюзу предлагается рассмотреть "политические и экономические действия по дальнейшей поддержке демократически избранных властей Армении, в том числе в сфере безопасности и устойчивости, а также проведение экономических реформ".

О ситуации в Нагорном Карабахе

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлахе прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.