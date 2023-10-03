Генпрокурор Ливии вызвал экс-главу МИД в суд из-за ее встречи с израильским коллегой

Как сообщил портал Al Wasat, Наджла Мангуш находится сейчас за рубежом, однако информации о точном ее местонахождении не приводится

КАИР, 3 октября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Ливии Сиддик ас-Сур распорядился вызвать в суд экс-министра иностранных дел в Правительстве национального единства (ПНЕ) Наджлу Мангуш в связи с ее встречей с израильским коллегой Эли Коэном. Об этом сообщил портал Al Wasat.

По его данным, экс-глава внешнеполитического ведомства Ливии находится сейчас за рубежом, однако информации о точном ее местонахождении не приводится. Расследование в отношении Мангуш не окончено, подчеркнул ас-Сур. Он также запросил оценку ситуации со стороны разведслужб и попросил предоставить ему результаты административного расследования. При этом генпрокурор призвал воздерживаться от "политизации" некоторых судебных разбирательств в условиях уже существующего в Ливии раскола.

Дипломатический скандал в Ливии разгорелся 27 августа, когда премьер-министр ПНЕ Абдель Хамид Дбейба отстранил от должности Мангуш из-за ее встречи с Коэном. В отношении нее было начато расследование. По данным газеты Yedioth Ahronoth, Коэн за неделю до этого тайно встретился с Мангуш в Риме при содействии главы МИД Италии Антонио Таяни. Это были первые переговоры министров иностранных дел Израиля и Ливии. На фоне заявлений о состоявшейся встрече глав МИД двух стран прошли небольшие акции протеста в Ливии.

По информации Al Wasat, действия Мангуш нарушили изданный в 1957 году закон № 62 "о бойкоте Израиля". Его седьмая статья предусматривает "тюремное заключение на срок от 3 до 10 лет и штраф до 5 тыс. ливийских динаров (около $1 тыс.)". Портал со ссылкой на источники сообщил, что Мангуш якобы уехала в Лондон, где проживают ее родственники.