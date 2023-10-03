Трюдо заявил об отсутствии намерений обострять отношения с Индией после высылки дипломатов

Нью-Дели ранее потребовал выслать порядка 40 канадских дипломатов на родину до 10 октября

ОТТАВА, 3 октября. /ТАСС/. Оттава не намерена обострять отношения с Нью-Дели на фоне информации о требовании Индии выслать порядка 40 канадских дипломатов. Об этом заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Мы не намерены обострять ситуацию", - сказала он, комментируя сообщение газеты Financial Times о том, что Индия потребовала, чтобы около 40 канадских дипломатов вернулись на родину до 10 октября. По словам Трюдо, Оттава продолжит работать над тем, чтобы иметь "конструктивные отношения с Индией в это сложное время".

Ранее во вторник Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Индия потребовала от Канады отозвать 41 дипломата. По их данным, в Нью-Дели пригрозили лишить дипломатического иммунитета тех представителей Канады из этого списка, которые останутся в Индии после указанной даты. В Индии работают 62 канадских дипломата. МИД Канады и правительство Индии отказались от комментариев в ответ на запрос Financial Times.

Отношения между Канадой и Индией обострились после того, как Оттава 18 сентября решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара. Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что этот дипломат является представителем разведки Индии. Жоли предупредила, что Канада не потерпит никакого вмешательства в свои дела.

После этого МИД Индии вызвал посла Канады Кэмерона Маккея и объявил ему об аналогичном ответном решении Нью-Дели. Во внешнеполитическом ведомстве республики считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют халистанским террористам и экстремистам, что вызывает глубокую озабоченность. Посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу виз. Индийским гражданам также рекомендовано воздерживаться от поездок в Канаду.