Макрон назвал французских лауреатов Нобелевской премии по физике гордостью страны

Президент страны отметил, что ученые дали "новые инструменты для изучения электронов внутри атомов и молекул"

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил ученых Пьера Агостини и Анн Л’Юилье с получением Нобелевской премии по физике 2023 года, назвав их гордостью нации. Свое послание он опубликовал в соцсети X (ранее Twitter).

"Они дали нам новые инструменты для изучения электронов внутри атомов и молекул. Пьер Агостини и Анн Л'Юилье, два наших блестящих французских исследователя, а также Ференц Краус были удостоены Нобелевской премии по физике. Какой повод для гордости для нашей страны!" - написал он.

Премьер-министр республики Элизабет Борн также поздравила лауреатов с получением премии. "Это большой повод для гордости за французские и европейские исследования, а также за присутствие женщин в науке!" - добавила она.

Нобелевская премия в области физики 2023 года присуждена франко-американцу Пьеру Агостини, венгеро-австрийскому ученому Ференцу Краусу и француженке Анн Л’Юилье. Премия присуждена "за экспериментальные методы, которые продуцируют аттосекундные световые импульсы для изучения движения электронов в материи", говорится в мотивировочной части решения Нобелевского комитета.