В ЕС заявили, что еще пытаются устроить встречу лидеров Армении и Азербайджана в Гранаде

Высокопоставленный представитель Евросоюза сообщил, что "до завтрашней ночи появится ясность"

БРЮССЕЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель все еще пытается организовать встречу лидеров Армении и Азербайджана на полях саммита Европейского политического сообщества, который пройдет 5 октября в испанской Гранаде. Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

"Сейчас преждевременно говорить о встрече. До завтрашней ночи появится ясность", - ответил он на вопрос журналистов о том, получается ли у ЕС организовать встречу между двумя лидерами.

По словам дипломата, ЕС пытается организовать встречу в формате "два плюс три" с участием Армении, Азербайджана, а также Франции, Германии, Евросовета, чтобы "достичь прогресса в нормализации отношений между Баку и Ереваном, несмотря на достаточно серьезную ситуацию на местах".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.

По данным армянского правительства, в Армению въехали 100 520 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, население которого до недавнего времени составляло примерно 120 тыс. человек.