Несколько стран ввели контроль на границах со Словакией

Проблема с мигрантами в ЕС. Несколько стран ввели контроль на границах со Словакией

Польша, Чехия и Австрия объявили о введении проверочных мероприятий с 4 октября на границах со Словакией. Причиной этого решения стали потоки нелегальных мигрантов.

В самой Словакии ранее заявляли о необходимости ввести проверки на границе с Венгрией.

ТАСС собрал основное о мерах, принимаемых из-за проблемы с нелегальными мигрантами в Евросоюзе.

Польша

Во вторник, 3 октября, министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил о решении Варшавы с 4 октября ввести временный контроль на границе с Польшей - мера вводится на 10 дней, но есть вероятность, что она будет продлена. 26 сентября Варшава объявляла о процедурах проверки на границе со Словакией транспортных средств, которые могут использоваться для перевозки нелегальных мигрантов.

По словам Каминьского, число мигрантов в Словакии за последний год выросло на 1 тыс. процентов. Многие из них стремятся попасть в Германию и другие страны ЕС через Польшу. Только за последние две недели, пояснил Каминьский, "выявили и задержали 551 нелегального мигранта".

Пресс-секретарь погранохраны Анна Михальская в эфире Польского телевидения пояснила, что польско-словацкую границу можно будет пересекать только в определенных местах - на 22 пунктах. Она предупредила, что пересекающим польско-словацкую границу нужно иметь при себе удостоверение личности и быть готовыми к контролю - проверки будут выборочными, но постоянными.

Притом власти Польши привлекут к контролю границ армию. Солдаты, как уточнил глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак, получат такие же права, как и погранохрана.

Главный комендант погранохраны Польши Томаш Прага напомнил, что в соответствии с правилами Шенгенской зоны продлевать пограничный контроль можно несколько раз, но на срок не более 20 дней. Общий период такого контроля не может превышать два месяца подряд.

Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat также говорил об опасениях появления движения мигрантов со стороны Италии.

Чехия

К решению Варшавы присоединилась и Прага. Чехия также с 4 октября временно восстанавливает выборочные проверки на границе со Словакией из-за нелегальных мигрантов. В прошлый раз Прага вводила проверочные мероприятия на своих рубежах с этой страной 29 сентября 2022 года, они длились четыре месяца, за это время было задержано 9,6 тыс. нелегальных беженцев.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала в соцсети Х (ранее Twitter) отметил, что "число нелегальных беженцев в Евросоюзе вновь начинает расти" и предпринятые шаги координируются с Польшей.

Чешские полицейские будут проводить проверки по всей протяженности границы со Словакией.

Австрия

В Вене также вводят 10-дневный контроль на границе со Словакией с возможностью дальнейшего продления. Глава австрийского МВД Герхард Карнер сообщил, что мера, установленная из-за потоков негальных мигрантов и незаконной перевозки людей, вступит в силу в полночь 4 октября, передает телеканал ORF.

Реакция Словакии

Братислава вскоре отреагирует на восстановление погранпроверок на границах со Словакией. Премьер-министр Словакии Людовит Одор в эфире Словацкого телевидения заявил, что проблему нелегальной миграции нужно решать в Евросоюзе комплексно, а самостоятельные действия отдельных стран "вызывают эффект домино".

Примечательно, что председатель победившей на парламентских выборах в Словакии партии "Направление - социальная демократия", экс-премьер республики Роберт Фицо ранее заявил о необходимости для Словакии ввести проверки на границах страны с Венгрией, чтобы исключить проникновение нелегальных мигрантов.

Германия