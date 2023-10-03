Bild: Шрёдер не должен был попасть в один кадр с Шольцем на годовщине объединения ФРГ

По информации издания, экс-канцлер получил приглашение посетить службу в церкви Святого Михаила и концерт в Эльбской филармонии в Гамбурге, организованные по случаю объединения страны

БЕРЛИН, 3 октября. /ТАСС/. Бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера пригласили на официальные празднования по случаю 33-й годовщины объединения Германии, однако протокольная служба правительства тщательно следила за тем, чтобы он не попал в один кадр с присутствовавшими на мероприятиях ведущими политиками страны, включая действующего канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщила газета Bild.

По информации издания, экс-канцлер получил приглашение посетить службу в церкви Святого Михаила и концерт в Эльбской филармонии в Гамбурге, организованные по случаю объединения страны. Помимо 1,3 тыс. гостей, в них приняло участие все политическое руководство республики, включая канцлера Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Газета обратила внимание на то, что последних можно было видеть на фото с мероприятий, сидящими в первом ряду, в то время как Шрёдера и его жену Со Ён Ким на фото нельзя разглядеть.

По информации Bild, присутствие экс-канцлера стало проблемой для службы протокола, поскольку политическая элита страны опасается засветиться на фото рядом со Шрёдером. В то же время, газета отмечает, что на фото с концерта в филармонии создается впечатление, что Штайнмайер при входе в зал поприветствовал экс-канцлера, который является его однопартийцем.

С начала российской военной операции на Украине Шрёдер оказался объектом критики в ФРГ из-за того, что он якобы недостаточно дистанцировался от российских властей. В частности, на тот момент он продолжал занимать посты в компаниях РФ. В связи с этим экс-канцлера пытались исключить из Социал-демократической партии Германии, а также лишить части привилегий, которые в соответствии с законом финансируются из средств налогоплательщиков. В июле его жену уволили из агентства экономического развития NRW.Global Business без выходного пособия после посещения 9 мая торжественного приема, организованного посольством РФ в Германии.

Объединение Германии

Основу для объединения двух германских государств положил договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. 31 августа 1990 года был заключен договор об объединении ФРГ и ГДР, который подписали глава МВД ФРГ Вольфганг Шойбле и парламентский статс-секретарь ГДР Гюнтер Краузе. Объединение Германии состоялось 3 октября 1990 года. Этот день с тех пор является Днем немецкого единства и отмечается ежегодно как национальный праздник.