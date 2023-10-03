Премьер Италии назвала трудноразрешимой ситуацию с мигрантами

Джорджа Мелони подчеркнула важность выполнения правительственного "плана Маттеи"

РИМ, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ситуация, связанная с прибытием в страну большого количества мигрантов из Северной Африки является "взрывоопасной" и трудноразрешимой.

Выступая на мероприятии "Фестиваль регионов" в Турине, она подчеркнула важность так называемого правительственного "плана Маттеи" [по имени бывшего главы энергетической компании Eni Энрико Маттеи, который проводил политику расширения энергетического сотрудничества, в том числе со странами Африки за счет стимулирования их развития].

"Это стратегический проект, который предполагает объединение многих вещей - развитие африканских стран в условиях взрывоопасной ситуации, когда чрезвычайно сложно регулировать миграционные потоки, - приводит ее слова агентство ANSA. - Это означает возвращение Италии той роли, которую она играет в Средиземноморье".

Италия переживает новый виток миграционного кризиса в связи с увеличившимися миграционными потоками, главным образом из Туниса и Ливии. По данным итальянского МВД, с начала года по морю в страну прибыли более 130 тыс. человек. Это вдвое больше, чем за тот же период в 2022 году, и почти втрое больше по сравнению с 2021 годом.