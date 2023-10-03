КС Молдавии отменил запрет участия в выборах членов запрещенных партий, в частности "Шор"

Председатель суда Николай Рошка заявил, что это решение является окончательным и не подлежит обжалованию

КИШИНЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Конституционный суд Молдавии признал незаконными поправки в Избирательный кодекс, которые лишают права участвовать в выборах членов запрещенных политических формирований, в частности бывших представителей партии "Шор". Такой вердикт вынес по итогам заседания председатель суда Николай Рошка.

"Объявляется неконституционной статья 16, пункт 2, подпункт "е" Избирательного кодекса (определяет круг лиц, которым запрещено участвовать в выборах, - прим. ТАСС). Данное решение является окончательным и не подлежит обжалованию", - отметил Рошка.

Поправки опротестовали бывшие члены оппозиционной партии "Шор". Они аргументировали свое право участвовать в выборах тем фактом, что изменения в Избирательный кодекс были внесены голосами правящей Партии действия и солидарности (ПДС) после признания незаконной партии "Шор" и не могут применяться к ее представителям. Кроме того, выступавшие на заседании адвокаты обратили внимание, что изменения вносились в период подготовки к всеобщим выборам в местные органы власти, которые назначены на 5 ноября.

Два года назад на досрочных выборах мэра города Бельцы вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер была названа победителем перового тура выборов. Однако после этого была обвинена в нарушениях финансирования избирательной кампании и отстранена от выборов. Это вызвало возмущение молдавских политиков и экспертов, которые считают, что Центральная избирательная комиссия принимала решение под давлением ПДС и президента Майи Санду.

В июне 2023 года Конституционный суд Молдавии по предложению правительства постановил признать неконституционной партию "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а Минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Однако представлявшие партию "Шор" депутаты остались в парламенте и считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим партиям.