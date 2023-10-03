В Армении заявили, что принятие Римского статута не направлено против РФ или ее президента

Вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян отметил, что его ратификация не является недружественным актом против Москвы

ЕРЕВАН, 3 октября. /ТАСС/. Ратификация парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не является недружественным актом против России или президента РФ. Об этом заявил вице-спикер армянского парламента, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Акоп Аршакян.

"Ратификация Римского статуса никак не является недружественным актом против России или президента России, как это представляют некоторые наши российские коллеги. Я уверен, что напряженность в отношениях с Россией будет прояснена и преодолена", - отметил он.

Парламент Армении во вторник ратифицировал Римский статут МУС голосами фракции премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею", которые бойкотировали обсуждение вопроса, вернулись в зал заседаний и проголосовали против. Они отметили, что принятие этого документа не имеет ничего общего с интересами Армении и преследует геополитические цели. Ранее они выступили с заявлением и осудили решение властей ратифицировать этот документ, отметив, что власти Армении таким шагом сознательно подставляют под удар союзнические отношения с Россией, что чревато тяжелыми последствиями для страны.

Представитель республики по международно-правовым вопросам Егише Киракосян еще раз заявил, что ратификация Римского статута направлена против тех военных Азербайджана, которые совершили военные преступления на территории Армении.