В Сербии задержали участника перестрелки на севере Косова и Метохии

Милана Радойчича доставили в Высшую прокуратуру Белграда с заявлением о возбуждении уголовного дела

БЕЛГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель председателя партии косовских сербов "Сербский список" Милан Радойчич был задержан МВД Сербии по подозрению в причастности к событиям на севере Косова и Метохии 24 сентября, в результате которых погиб косовский полицейский и трое сербов. Об этом говорится в заявлении правоохранительного ведомства.

"3 октября 2023 года сотрудники Управления криминальной полиции обыскали квартиру и другие помещения Милана Радойчича, который был задержан полицией на срок до 48 часов", - отметили в МВД. Сообщается, что Радойчич был доставлен в Высшую прокуратуру Белграда с заявлением о возбуждении уголовного дела.

30 сентября Милан Радойчич по запросу сербских властей предоставил сотрудникам МВД показания о том, что произошло в населенном пункте Баньска 24 сентября. Он подчеркивал, что подал в отставку со своего поста в партии "Сербский список", а 24 сентября он с соотечественниками прибыл в район населенного пункта Баньска, чтобы побудить сербское население противостоять террору премьера непризнанного Косова Альбина Курти.

Президент Сербии Александар Вучич заявил 2 октября, что Белград привлечет к ответственности виновных в перестрелке в Косове, если они находятся на сербской территории.

Премьер непризнанного Косова Альбин Курти ранее утверждал, что вооруженные люди в масках в ночь на 24 сентября напали на полицейских на севере края при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник полиции. Позднее президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации заявил, что полицейские подразделения Косова убили трех сербов и что представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов на севере края. По его словам, представители KFOR помогали полиции Косова в операции против местных сербов. Вучич добавил, что после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.