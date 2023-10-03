На Украине арестовали имущество обвиняемых по угольному делу "Роттердам+"

В частности, арестовано имущество экс-главы Национальной комиссии Украины Дмитрия Вовка, бывшего гендиректора компании "ДТЭК сети" Ивана Гелюха и бывшего гендиректора компании "ДТЭК востокэнерго" Бориса Лисового

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на имущество обвиняемых по угольному делу "Роттердам+".

"3 октября коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и наложила арест на имущество обвиняемых по делу "Роттердам +", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

В частности, арестовано имущество экс-главы Национальной комиссии Украины, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрия Вовка, имущество бывшего гендиректора компании "ДТЭК сети" Ивана Гелюха и имущество бывшего гендиректора компании "ДТЭК востокэнерго" Бориса Лисового.

Дело "Роттердам+"

В марте 2016 года НКРЭКУ утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно этой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации Украины считалась по следующей формуле: стоимость угля в порту Роттердам (в Нидерландах) плюс стоимость его доставки на Украину. Введение этой формулы привело к росту в несколько раз стоимости электроэнергии, продаваемой угольными электростанциями, и, как следствие, к росту оптовой цены.

Украинские эксперты неоднократно отмечали, что схема "Роттердам+" действовала в интересах прежде всего владельцев угольных электростанций, львиная доля которых в стране принадлежит структуре олигарха Рината Ахметова. Ряд украинских политиков прямо обвиняли занимавшего тогда пост президента страны Петра Порошенко в лоббировании этой схемы в корыстных целях. Украинские правоохранительные органы неоднократно пытались расследовать законность применения формулы, однако дальше стадии досудебного расследования дело не доходило.

26 октября 2022 года САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявили обвинение 15 подозреваемым, среди которых бывшие и действующие должностные лица НКРЭКУ и должностные лица группы частных теплогенерирующих компаний, причастных к применению формулы "Роттердам+". В НАБУ тогда отмечали, что всего в течение 2016-2019 годов потребители электроэнергии переплатили более 39 млрд гривен ($1 млрд 57 млн). В марте 2023 года НАБУ и САП направили в суд первый эпизод дела "Роттердам+" по обвинению шести человек в нанесении убытков потребителям в 2016-2017 годах.