3 октября, 14:38

В Гане проходит акция протеста против политики ЦБ

© ТАСС/ Reuters

Участники демонстрации, организованной депутатами парламента от партии "Национальный демократический конгресс" и общественными организациями, утверждают, что управляющий Банка Ганы и его заместители проводят политику, которая привела к крупным финансовым потерям и не соответствует приоритетам национальной экономической политики

ПРЕТОРИЯ, 3 октября. /ТАСС/. Демонстрация с требованием отставки руководства Банка Ганы (БГ), исполняющего функции Центробанка, проходит в столице африканской страны Аккре. Об этом сообщил ганский новостной портал Graphic.

Участники демонстрации, организованной депутатами парламента от партии "Национальный демократический конгресс" и общественными организациями, утверждают, что управляющий Банка Ганы и его заместители проводят политику, которая привела к крупным финансовым потерям и не соответствует приоритетам национальной экономической политики, отмечает он.

Активисты заявили, что намерены передать руководству БГ петицию. Между тем полиция перекрыла улицы, ведущие к зданию банка. 

Теги:
Гана
© Информационное агентство ТАСС
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