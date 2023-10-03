Правительство Франции проведет совещание по проблеме постельных клопов

Премьер-министр страны Элизабет Борн признала, что насекомые "приносят страдания гражданам, которые боятся столкнуться с ними", и "превращают в ад" жизнь тех, чьи квартиры оказываются заражены паразитами

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Представители профильных министерств Франции проведут в ближайшее время совещание, посвященное проблеме распространения постельных клопов на территории страны в преддверии Олимпийских игр 2024 года. Об этом заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн.

"Мы настроены продолжать действовать и усиливать нашу работу на этом направлении. Встреча с профильными министрами состоится в ближайшие дни. Президентское большинство ведет работу по поиску долгосрочных решений по выявлению, дезинсекции и содействию пострадавшим людям", - заявила глава кабмина, выступая на заседании Национального собрания (нижней палате парламента) Франции.

В начале своего выступления премьер республики сделала замечание главе парламентской фракции "Неподчинившейся Франции" в Национальном собрании Матильд Пано, которая потребовала от министра пояснить ситуацию с клопами. "Есть темы, которые не должны становиться предметом полемики и распространения. Имейте хоть немного достоинства", - сказала Борн, спровоцировав неодобрительный гул в зале заседаний.

Премьер-министр признала, что постельные клопы "приносят страдания гражданам, которые боятся столкнуться с ними", и "превращают в ад" жизнь тех, чьи квартиры оказываются заражены паразитами. Однако она подчеркнула, что еще в марте 2022 года правительство уже уделяло внимание проблеме, представив межминистерский план по борьбе с клопами. Он подразумевал в первую очередь оценку ситуации, привлечение внимания к проблеме и работу по подготовке профессиональных кадров в этой сфере. Также Борн выступила с утверждением, что постельные клопы "имеются в большинстве крупных городов мира" и, согласно исследованиям, "их распространение связано с туристическими поездками и сопротивляемостью инсектицидам".

Глава фракции "Неподчинившейся Франции" в своем выступлении заметила, что сама по себе проблема уже много лет требует решения на национальном уровне. В частности, она привела статистику, согласно которой в 2017 году в стране насчитывалось примерно 200 тыс. домохозяйств с паразитами, однако, несмотря на призывы депутатов, правительство, по ее словам, не принимало никаких мер до 2020 года, когда в республике насчитывалось уже 950 точек заражения. "Вы практически ничего не сделали, за исключением горячей линии и призрачного интернет-портала, который уже, считай, исчез", - сказала депутат.

Пано также указала на неэффективность принятых властями мер в 2022 году, когда число случаев появления клопов достигло 1,1 млн. По ее словам, межминистерский план "не содержал никаких мер по сдерживанию", а анонсированная властями "обсерватория", призванная оценивать ситуацию с клопами, так и не приступила к работе. Депутат призвала запретить в стране производство неэффективных инсектицидов, "к которым 90% насекомых выработали иммунитет", а также создать "бесплатный государственный сервис для дезинсекции".

О проблеме

Проблема постельных клопов вышла на первый план медиапространства Франции несколько дней назад, когда первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар на прошлой неделе призвал разработать государственный план борьбы с паразитами, в частности включить в договоры на страхование жилья пункт о "риске заражения клопами". Таким образом, по его мнению, возможно "гарантировать, что никто не откажется от обработки помещений из-за отсутствия денег", поскольку зачастую это требует больших затрат.

Кроме того, последнее время в соцсетях начали распространяться сообщения о якобы присутствии этих паразитов в больницах, кинотеатрах и даже в общественном транспорте Парижа. Национальная компания железных дорог (SNCF) Франции опровергла сообщения о наличии клопов в своих поездах, а отвечающий за транспорт министр-делегат Клеман Бон обещал на этой неделе провести встречу с представителями транспортных компаний для проверки сообщений о насекомых и выработки дальнейших действий по предотвращению их распространения.

Министр здравоохранения Франции Орельен Руссо призвал население прекратить панику вокруг распространения клопов в Париже. Он подчеркнул, что эта проблема никак не связана с притоком мигрантов, и отметил, что гораздо большее беспокойство вызывает стоимость работ по избавлению от клопов, которая может составлять €2-3 тыс. Министр пообещал работать над снижением тарифов на эти услуги, добавив, что Минздрав привлекает около 500 экспертов для борьбы с распространением насекомых.

Газета Le Parisien ранее сообщила, что оппозиция требует сформировать в каждом округе Парижа специальные бригады для борьбы с паразитами. Проблема, как подчеркивает издание, должна быть решена до начала Олимпийских игр, которые пройдут во французской столице летом 2024 года. Издание напомнило также о другой проблеме Парижа - распространении крыс, которая также требует срочного решения. Мэрия, в частности, намерена установить в парках и садах несколько тысяч специальных мусорных баков, защищенных от проникновения грызунов и не позволяющих им питаться отходами.