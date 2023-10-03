КС Грузии не принял решения об импичменте президенту в первый день заседания

Обсуждение продолжится 4 октября

ТБИЛИСИ, 3 октября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Грузии не стал принимать решения об импичменте президенту Саломе Зурабишвили и продолжит рассмотрение представления 4 октября. Трансляцию заседания инстанции вели местные телеканалы.

"Сегодняшнее заседание закрыто, встретимся завтра в 11 часов (10:00 мск - прим. ТАСС)", - сказал председатель КС Мераб Турава, получив согласие сторон продолжить обсуждение на следующий день.

На заседании, продолжавшемся шесть часов, свои позиции высказали представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", которая является автором представления, и юристы, защищающие интересы президента. Глава правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил о нарушении президентом 52-й статьи конституции, по которой она может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия правительства. Юристы Майя Копалеишвили и Тамар Чугошвили в защиту Зурабишвили сослались на 49-ю статью конституции, которая позволяет президенту представлять страну в международных отношениях, а также совершать определенные визиты без согласия правительства.

Также суд выслушал парламентского секретаря правительства Вахтанга Бачиашвили, которому были со стороны инстанции заданы вопросы о практике издания правительством указов, разрешающих президенту совершать те или иные действия. Сама Зурабишвили не принимала участия в заседании суда.

В начале сентября Зурабишвили посетила Берлин, Брюссель и Париж, где провела встречи на высоком уровне. Позже стало известно, что правительство Грузии не давало ей согласия на осуществление визитов, из-за чего правящая партия обвинила ее в нарушении Конституции Грузии и запустила процедуру импичмента. В конце сентября она также без одобрения кабмина посетила страны Балтии.

В случае, если нарушение главного закона президентом страны будет доказано, то парламент проголосует за импичмент. Зурабишвили будет считаться отстраненной от должности, если импичмент поддержат 100 из 150 депутатов.