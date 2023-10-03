Израиль намерен добиваться мира в регионе, невзирая на заявления Ирана

Между двумя странами сохраняются напряженные отношения.

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 октября. /ТАСС/. Иран пытается подорвать усилия по нормализации отношений Израиля со странами региона, но еврейское государство продолжит добиваться мира на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил израильский министр обороны Йоав Галант.

"Иран продолжит сеять террор и хаос. Иранский режим уже преуспел в разрушении стран, которые он захватил, и теперь своими угрозами он пытается нанести ущерб мирным усилиям. Израиль продолжит добиваться безопасности своих граждан и мира на Ближнем Востоке", - распространила высказывания Галанта пресс-служба израильского Минобороны.

Между двумя странами сохраняются напряженные отношения. Во вторник духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи выразил мнение, что ставка ряда государств на нормализацию диалога с Израилем не будет успешной.

В августе газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники из числа американских чиновников, что Вашингтон и Эр-Рияд согласовали в общих чертах условия сделки по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. По информации издания, договоренности предполагают признание Эр-Риядом Государства Израиль в обмен на уступки по отношению к палестинцам, гарантии безопасности со стороны США и помощь в сфере мирного атома. Сообщалось, что детали возможного соглашения будут согласованы в ближайшие 9-12 месяцев.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. На Западе трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у Израиля из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.