МИД Канады сообщил о контактах с Индией по дипканалам после новостей о высылке дипломатов

Глава ведомства Мелани Жоли заявила, что Оттава очень серьезно относится к этим сообщениям и безопасности своих сотрудников

ОТТАВА, 3 октября. /ТАСС/. Власти Канады контактируют с индийским правительством по дипломатическим каналам на фоне информации о требовании Индии выслать порядка 40 канадских дипломатов. Об этом сообщила журналистам глава канадского МИД Мелани Жоли.

"Конечно, мы контактируем с правительством Индии, - сказала она. - И мы продолжим взаимодействовать по дипломатическим каналам". Жоли добавила, что Оттава очень серьезно относится к этим сообщениям и безопасности своих сотрудников в Индии. Кроме того, она призвала Нью-Дели сотрудничать с Оттавой по делу об убийстве лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо ранее заявил, что Оттава не намерена обострять отношения с Нью-Дели на фоне информации о требовании Индии выслать канадских дипломатов.

Ранее во вторник Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Индия потребовала от Канады отозвать 41 дипломата. По их данным, в Нью-Дели пригрозили лишить дипломатического иммунитета тех представителей Канады из этого списка, которые останутся в Индии после указанной даты. В Индии работают 62 канадских дипломата. МИД Канады и правительство Индии отказались от комментариев в ответ на запрос Financial Times.

Отношения между Канадой и Индией обострились после того, как Оттава 18 сентября решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству лидера сикхской общины Канады. Жоли тогда заявила, что этот дипломат является представителем разведки Индии. Она предупредила, что Канада не потерпит никакого вмешательства в свои дела.

После этого МИД Индии вызвал посла Канады Кэмерона Маккея и объявил ему об аналогичном ответном решении Нью-Дели. Во внешнеполитическом ведомстве республики считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют халистанским террористам и экстремистам, что вызывает глубокую озабоченность. Посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу виз. Индийским гражданам также рекомендовано воздерживаться от поездок в Канаду.