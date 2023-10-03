Японский депутат выразил сожаление в связи с разрушением отношений России и Японии

Мунэо Судзуки стал первым японским депутатом, посетившим Россию после февраля 2022 года

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки выразил сожаление в связи с разрушением российско-японских отношений, выстроенных благодаря усилиям бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина.

"К огромному сожалению за последний год было практически разрушено все то, что было построено господином Абэ и господином Путиным в части укрепления, развития российско-японских отношений", - сказал Судзуки на встрече в Москве с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым. Он также отметил, что разделяет огромное желание "вернуть российско-японские отношения в то состояние, которое было достигнуто благодаря усилиям" Абэ и Путина.

Ранее Судзуки сообщил, что прибыл в Москву вечером 1 октября, а на следующий день встретился с министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергеем Глазьевым, замглавы МИД РФ Андреем Руденко, а также с замглавы МИД РФ и бывшим послом в Токио Михаилом Галузиным.

Реакция в Токио

Судзуки известен своими связями с Россией. Во время нахождения на посту премьер-министра Японии Синдзо Абэ он часто выступал в роли советника по тем или иным вопросам, касающимся отношений с РФ. Судзуки стал первым японским депутатом, посетившим Россию после февраля 2022 года. Его решение вызвало неоднозначную реакцию в Японии. Генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно напомнил о действующем предупреждении правительства, требующего от японских граждан не посещать Россию независимо от целей поездки, и отметил, что правительство не получало от Судзуки уведомления о намерении поехать в Москву.

В его собственной партии, Обществе обновления Японии, заявили, что могут принять дисциплинарные меры, поскольку он не уведомил соответствующим образом и партийное руководство. Сам Судзуки в комментарии местным СМИ назвал это ошибкой своего секретаря. Генсек правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосимицу Мотэги и глава входящей в коалицию с ЛДП партии Комэйто Нацуо Ямагути назвали поездку Судзуки в Россию нежелательной.