Эксперт считает, что страны Запада исчерпали свои арсеналы, поставляя оружие Киеву

Научный сотрудник Фонда стратегических исследований Оливье Кемпф считает, что западные государства продолжат оказывать помощь киевскому режиму в области разведки, обучения военных и спутниковой поддержки

ЖЕНЕВА, 3 октября. /ТАСС/. Страны Запада исчерпали свои запасы оружия, помогая Киеву, и оставшихся у них арсеналов недостаточно для длительных боевых действий. Такое мнение высказал в интервью швейцарской телекомпании RTS французский аналитик в области геополитики, научный сотрудник Фонда стратегических исследований Оливье Кемпф.

Он обратил внимание на несбывшиеся надежды Запада в отношении контрнаступления ВСУ. "Нам рассказывали о крупном контрнаступлении, которое в конечном итоге приведет к победе <...>. Мы толком не знали, как [это произойдет], но представляли себе большие успехи. Понятно, что это контрнаступление, которое началось 4 июня, не достигло своих целей", - констатировал Кемпф.

По его словам, подобная смена парадигмы, означающая продолжение боевых действий, меняет ситуацию для Запада и способы оказания помощи Киеву. "Проблема длительной войны в том, что для нее нужны ресурсы. Ресурсы людские, но особенно материальные, а страны Запада уже отдали то, что было у них в арсеналах, то, что они могли отдать. Они все еще могли бы давать кое-что, но этого недостаточно для поддержания долгосрочных военных усилий", - констатировал аналитик.

Тем не менее Кемпф считает, что страны Запада продолжат оказывать помощь киевскому режиму в области разведки, обучения военных и спутниковой поддержки. Однако в отношении поставок оружия потребуется внести коррективы в планы. "Разумеется, мы продолжим поставлять какое-то оружие, но подлинный вопрос будет состоять в том, как мы будем производить новое", - продолжил эксперт. Он напомнил о падении ВВП Украины "на 30% в прошлом году". В этой ситуации "вопрос будет состоять в том, как увеличить финансовые потоки в направлении Украины, чтобы позволить ей закупать оружие", считает аналитик.

Комментируя итоги выборов в Словакии, на которых победу одержала возглавляемая бывшим премьер-министром Робертом Фицо партия "Направление - социальная демократия", Кемпф высказал мнение, что теперь со стороны ЕС "поддержка Украины, вероятно, будет замедлена, но не заблокирована".

Фицо, дважды занимавший пост словацкого премьера, ранее заявил о намерении прекратить военную помощь Украине. Кроме того, он считает, что антироссийские санкции наносят ущерб Евросоюзу. По его мнению, поставки западного оружия Киеву "не изменят ход войны". Он призывал ЕС и США использовать свое влияние для давления на Украину и Россию с целью заключения компромиссного мирного соглашения.