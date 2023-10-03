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Военная операция на Украине

Эксперт считает, что страны Запада исчерпали свои арсеналы, поставляя оружие Киеву

Научный сотрудник Фонда стратегических исследований Оливье Кемпф считает, что западные государства продолжат оказывать помощь киевскому режиму в области разведки, обучения военных и спутниковой поддержки

ЖЕНЕВА, 3 октября. /ТАСС/. Страны Запада исчерпали свои запасы оружия, помогая Киеву, и оставшихся у них арсеналов недостаточно для длительных боевых действий. Такое мнение высказал в интервью швейцарской телекомпании RTS французский аналитик в области геополитики, научный сотрудник Фонда стратегических исследований Оливье Кемпф.

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Он обратил внимание на несбывшиеся надежды Запада в отношении контрнаступления ВСУ. "Нам рассказывали о крупном контрнаступлении, которое в конечном итоге приведет к победе <...>. Мы толком не знали, как [это произойдет], но представляли себе большие успехи. Понятно, что это контрнаступление, которое началось 4 июня, не достигло своих целей", - констатировал Кемпф.

По его словам, подобная смена парадигмы, означающая продолжение боевых действий, меняет ситуацию для Запада и способы оказания помощи Киеву. "Проблема длительной войны в том, что для нее нужны ресурсы. Ресурсы людские, но особенно материальные, а страны Запада уже отдали то, что было у них в арсеналах, то, что они могли отдать. Они все еще могли бы давать кое-что, но этого недостаточно для поддержания долгосрочных военных усилий", - констатировал аналитик.

Тем не менее Кемпф считает, что страны Запада продолжат оказывать помощь киевскому режиму в области разведки, обучения военных и спутниковой поддержки. Однако в отношении поставок оружия потребуется внести коррективы в планы. "Разумеется, мы продолжим поставлять какое-то оружие, но подлинный вопрос будет состоять в том, как мы будем производить новое", - продолжил эксперт. Он напомнил о падении ВВП Украины "на 30% в прошлом году". В этой ситуации "вопрос будет состоять в том, как увеличить финансовые потоки в направлении Украины, чтобы позволить ей закупать оружие", считает аналитик.

Комментируя итоги выборов в Словакии, на которых победу одержала возглавляемая бывшим премьер-министром Робертом Фицо партия "Направление - социальная демократия", Кемпф высказал мнение, что теперь со стороны ЕС "поддержка Украины, вероятно, будет замедлена, но не заблокирована".

Фицо, дважды занимавший пост словацкого премьера, ранее заявил о намерении прекратить военную помощь Украине. Кроме того, он считает, что антироссийские санкции наносят ущерб Евросоюзу. По его мнению, поставки западного оружия Киеву "не изменят ход войны". Он призывал ЕС и США использовать свое влияние для давления на Украину и Россию с целью заключения компромиссного мирного соглашения. 

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